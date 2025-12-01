Réveillon dansant 2025 Salle de l’Alto Le Creusot

Réveillon dansant 2025

Salle de l'Alto Avenue François Mitterrand Le Creusot

Tarif : 95 EUR

31 décembre 2025, 20:30

2025-12-31

La Commanderie Creusot Cristallerie des Anysetiers du Creusot organise son réveillon dansant, le 31 décembre. Le repas sera préparé par BM Traiteur et la soirée dansante sera animée par les Frères Blanchard.

Renseignements et inscriptions se font auprès de Madame Clair par téléphone ou par e-mail. Les inscriptions ne seront effectives qu’à réception du règlement et avant le 19 décembre dernier délai. Les bénéfices de cette soirée seront reversés à une œuvre caritative locale. .

Salle de l’Alto Avenue François Mitterrand Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 27 03 94 monique.clair-legrand@orange.fr

