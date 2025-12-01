Réveillon dansant à Berrien. Berrien
Berrien Finistère
Réservation avant le 26 décembre au 06 80 27 39 58 ou sur Hello asso réveillon 2025.
Prix 89 € hors boissons. .
Berrien 29690 Finistère Bretagne +33 6 80 27 39 58
