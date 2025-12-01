Réveillon dansant à Berrien. Berrien

Réveillon dansant à Berrien. Berrien mercredi 31 décembre 2025.

Réveillon dansant à Berrien.

Berrien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 20:00:00
fin : 2025-12-31

Date(s) :
2025-12-31

Réservation avant le 26 décembre au 06 80 27 39 58 ou sur Hello asso réveillon 2025.
Prix 89 € hors boissons.   .

Berrien 29690 Finistère Bretagne +33 6 80 27 39 58 

English :

L’événement Réveillon dansant à Berrien. Berrien a été mis à jour le 2025-12-06 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ