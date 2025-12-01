Réveillon dansant à Saint-Just Salla Au Mitan des Marais Saint-Just-Luzac

Salla Au Mitan des Marais Rue du 19 mars 1962 Saint-Just-Luzac Charente-Maritime

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

Le comité des fêtes de Saint-Just-Luzac vous propose un réveillon dansant pour célébrer la nouvelle année Repas dansant.
Salla Au Mitan des Marais Rue du 19 mars 1962 Saint-Just-Luzac 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 33 25 42 

English : Christmas market

Saint-Just-Luzac’s Comité des fêtes offers a New Year’s Eve dinner and dance to celebrate the new year.

