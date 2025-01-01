Réveillon dansant ATPS La Salicorne Saujon
La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime
Tarif : – –
Début : 2025-12-31 21:30:00
fin : 2025-01-01 04:00:00
Date(s) :
2025-12-31
Réveillon dansant animé par l’orchestre de Pierre ANDRE et Virginie.
Danses pour tout public (année 80, variétés et musette)
La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 38 62 98
English :
New Year’s Eve dancing with Pierre ANDRE and Virginie’s orchestra.
Dances for all audiences (80s, variety and musette)
German :
Silvester-Tanz, der vom Orchester von Pierre ANDRE und Virginie moderiert wird.
Tänze für jedes Publikum (80er Jahre, Varieté und Musette)
Italiano :
Capodanno danzante con Pierre ANDRE e l’orchestra di Virginie.
Balli per tutti i pubblici (anni ’80, varietà e musette)
Espanol :
Baile de Nochevieja con la orquesta de Pierre ANDRE y Virginie.
Bailes para todos los públicos (80s, variedades y musette)
L’événement Réveillon dansant ATPS Saujon a été mis à jour le 2025-11-17 par Mairie de Saujon