Réveillon dansant ATPS La Salicorne Saujon

Réveillon dansant ATPS

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime

Début : 2025-12-31 21:30:00
fin : 2025-01-01 04:00:00

2025-12-31

Réveillon dansant animé par l’orchestre de Pierre ANDRE et Virginie.

Danses pour tout public (année 80, variétés et musette)
La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 38 62 98 

English :

New Year’s Eve dancing with Pierre ANDRE and Virginie’s orchestra.

Dances for all audiences (80s, variety and musette)

German :

Silvester-Tanz, der vom Orchester von Pierre ANDRE und Virginie moderiert wird.

Tänze für jedes Publikum (80er Jahre, Varieté und Musette)

Italiano :

Capodanno danzante con Pierre ANDRE e l’orchestra di Virginie.

Balli per tutti i pubblici (anni ’80, varietà e musette)

Espanol :

Baile de Nochevieja con la orquesta de Pierre ANDRE y Virginie.

Bailes para todos los públicos (80s, variedades y musette)

