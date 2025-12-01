Réveillon dansant avec Suspens Orchestra Salle des fêtes Ploërmel

Réveillon dansant avec Suspens Orchestra

Salle des fêtes Rue du Général Giraud Ploërmel Morbihan

2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31

2025-12-31

La soirée du réveillon organisée par le club des supporters du Ploërmel FC revient comme chaque année. Suspens Orchestra animera à nouveau la soirée avec un grand show musical en live, de la variété et des danseuses. le repas de fête sera concocté par un traiteur avec des mets de fête.

Le nombre de place étant limitée la réservation est à faire dès à présent. Le prix inclus le repas, la boisson et le spectacle. A partir de 20h .

+33 6 78 19 21 28

