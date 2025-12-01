Réveillon dansant

Salle polyvalente Jean Fabier Corme-Royal

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

6-10 ans

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Réveillon animé par top sono animations. La soirée à ne pas manquer !

Réserve ta table, viens avec tes amis et ton dîner… On s’occupe du reste

Salle polyvalente Jean Fabier Rue du Stade Corme-Royal 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 59 42 37 ape.lesptitscormillons@gmail.com

English :

New Year’s Eve entertainment by top sono animations. An evening not to be missed!

Reserve your table, bring your friends and your dinner? We’ll take care of the rest

