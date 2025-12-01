Réveillon dansant de la Saint-Sylvestre 2025 Salle Polyvalente Le Galion Saint-Trojan-les-Bains

Réveillon dansant de la Saint-Sylvestre 2025

Salle Polyvalente Le Galion Boulevard de la plage Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : 115 – 115 – 115 EUR

boissons comprises

Début : 2025-12-31 20:30:00

2025-12-31

Réveillon dansant de la Saint Sylvestre avec l’orchestre Black & White . Prestations de qualité et bonne ambiance, 10ème année.

English :

New Year?s Eve dance with the Black & White band. Quality performances and great atmosphere, 10th year running.

German :

Silvester-Tanzabend mit der Band Black & White . Qualitativ hochwertige Darbietungen und gute Stimmung, 10.

Italiano :

Festa di Capodanno con la band Black & White . Spettacoli di qualità e grande atmosfera, per il 10° anno consecutivo.

Espanol :

Fiesta de fin de año con el grupo Black & White . Actuaciones de calidad y gran ambiente, 10º año consecutivo.

L’événement Réveillon dansant de la Saint-Sylvestre 2025 Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes