Réveillon dansant de la Saint-Sylvestre 2025 Salle Polyvalente Le Galion Saint-Trojan-les-Bains
Réveillon dansant de la Saint-Sylvestre 2025
Salle Polyvalente Le Galion Boulevard de la plage Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime
Tarif : 115 – 115 – 115 EUR
boissons comprises
Début : 2025-12-31 20:30:00
2025-12-31
Réveillon dansant de la Saint Sylvestre avec l’orchestre Black & White . Prestations de qualité et bonne ambiance, 10ème année.
Salle Polyvalente Le Galion Boulevard de la plage Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 28 39 73
English :
New Year?s Eve dance with the Black & White band. Quality performances and great atmosphere, 10th year running.
German :
Silvester-Tanzabend mit der Band Black & White . Qualitativ hochwertige Darbietungen und gute Stimmung, 10.
Italiano :
Festa di Capodanno con la band Black & White . Spettacoli di qualità e grande atmosfera, per il 10° anno consecutivo.
Espanol :
Fiesta de fin de año con el grupo Black & White . Actuaciones de calidad y gran ambiente, 10º año consecutivo.
