Réveillon dansant de la Saint-Sylvestre à Générac Salle des fêtes Générac

La commune de Générac se prépare à accueillir son réveillon dansant pour célébrer le passage à la nouvelle année 2026 lors d’une soirée festive et conviviale animée par Flash’ Music !

Le menus adulte

Toasts sablé à la noisette, chèvre au cumin et gambas ; Toast de parmesan aux paprikas ; tapenade et tomates confites. Corolles de chèvre, miel, abricots séchés et noix de pécan. Acra de crevettes.

Duo de saumon gravelax et foie gras au pinot

Chutney de mangue et d’ananas, crème citronnée et blini

Trou généracais Sorbet mandarine et sève “feu de joie”.

Suprême de volaille, sauce aux morilles

Gratin dauphinois à l’ancienne et poêlée forestière.

Trilogie de fromages

Bûche pâtissière caramélia

A l’aube, soupe à l’oignon. Chocolat, café et croissant.

Menu enfant (jusqu’à 12 ans) Amuse-gueule ; petits feuilletés ; maxi burger ; Trou normand, boule de glace, dessert, jus de fruits. .

