Réveillon dansant de la Saint-Sylvestre à Générac Salle des fêtes Générac
Réveillon dansant de la Saint-Sylvestre à Générac Salle des fêtes Générac mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon dansant de la Saint-Sylvestre à Générac
Salle des fêtes 43 Le Bourg Générac Gironde
Tarif : 30 – 30 – 78 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
La commune de Générac se prépare à accueillir son réveillon dansant pour célébrer le passage à la nouvelle année 2026 lors d’une soirée festive et conviviale animée par Flash’ Music !
Le menus adulte
Toasts sablé à la noisette, chèvre au cumin et gambas ; Toast de parmesan aux paprikas ; tapenade et tomates confites. Corolles de chèvre, miel, abricots séchés et noix de pécan. Acra de crevettes.
Duo de saumon gravelax et foie gras au pinot
Chutney de mangue et d’ananas, crème citronnée et blini
Trou généracais Sorbet mandarine et sève “feu de joie”.
Suprême de volaille, sauce aux morilles
Gratin dauphinois à l’ancienne et poêlée forestière.
Trilogie de fromages
Bûche pâtissière caramélia
A l’aube, soupe à l’oignon. Chocolat, café et croissant.
Menu enfant (jusqu’à 12 ans) Amuse-gueule ; petits feuilletés ; maxi burger ; Trou normand, boule de glace, dessert, jus de fruits. .
Salle des fêtes 43 Le Bourg Générac 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 18 43 53
English : Réveillon dansant de la Saint-Sylvestre à Générac
L’événement Réveillon dansant de la Saint-Sylvestre à Générac Générac a été mis à jour le 2025-12-05 par OT Blaye