Réveillon dansant de la Saint-Sylvestre à la Brasserie du Royal Hôtel Le Royal La Baule-Escoublac
Réveillon dansant de la Saint-Sylvestre à la Brasserie du Royal Hôtel Le Royal La Baule-Escoublac mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon dansant de la Saint-Sylvestre à la Brasserie du Royal
Hôtel Le Royal 6 avenue Pierre Loti La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 19:00:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Fêtez votre Réveillon de la Saint-Sylvestre à la Brasserie du Royal !
Animation musciale jazz-pop avec French Duo Songs.
Et pour connaître toutes les animations de Noël sur la Destination La Baule Presqu’île de Guérande, cliquez ci-dessous !
Les animations de Noël 2025 .
Hôtel Le Royal 6 avenue Pierre Loti La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 48 48 royalthalasso@lucienbarriere.com
English :
L’événement Réveillon dansant de la Saint-Sylvestre à la Brasserie du Royal La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2025-12-02 par ADT44