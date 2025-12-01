Réveillon dansant de la Saint-Sylvestre à la Brasserie du Royal Hôtel Le Royal La Baule-Escoublac

Réveillon dansant de la Saint-Sylvestre à la Brasserie du Royal Hôtel Le Royal La Baule-Escoublac mercredi 31 décembre 2025.

Hôtel Le Royal 6 avenue Pierre Loti La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Début : 2025-12-31 19:00:00
2025-12-31

Fêtez votre Réveillon de la Saint-Sylvestre à la Brasserie du Royal !

Animation musciale jazz-pop avec French Duo Songs.

Et pour connaître toutes les animations de Noël sur la Destination La Baule Presqu’île de Guérande, cliquez ci-dessous !

Hôtel Le Royal 6 avenue Pierre Loti La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 48 48  royalthalasso@lucienbarriere.com

