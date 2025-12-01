Réveillon dansant de la Saint-Sylvestre à l’Hermitage La Baule-Escoublac

Réveillon dansant de la Saint-Sylvestre à l’Hermitage

5 esplanade Lucien Barrière La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Dîner de gala au salon des Ambassadeurs

Animation musicale pop-rock-soul-funk avec Mâche Roquette.

+33 2 40 11 46 46 hermitageresa@groupebarriere.com

