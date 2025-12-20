Réveillon dansant de la Saint Sylvestre avec Le Trio Nathalie LEGAY Salle des Congrès Saint-Yrieix-la-Perche
Réveillon dansant de la Saint Sylvestre avec Le Trio Nathalie LEGAY Salle des Congrès Saint-Yrieix-la-Perche mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon dansant de la Saint Sylvestre avec Le Trio Nathalie LEGAY
Salle des Congrès Rue du Colonel du Garreau de la Méchenie Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 38 – 38 – 40 EUR
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Réveillon Dansant avec 2 formules repas et soirée dansante ( à partir de 20h30) ou uniquement soirée dansante ( à partir de 21h30 à 3h00).
Au menu
Saumon fumé au bois de hêtre et son beurre breton.
Chouquette farcie à la mousse de foie de canard.
Duo rosbeef et Poulet.
Salade de jeunes pousses aux noix fromage
Sur réservation obligatoire avec versement d’acompte. .
Salle des Congrès Rue du Colonel du Garreau de la Méchenie Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 55 17 93
