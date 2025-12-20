Réveillon dansant de la Saint Sylvestre avec Le Trio Nathalie LEGAY Salle des Congrès Saint-Yrieix-la-Perche

Réveillon dansant de la Saint Sylvestre avec Le Trio Nathalie LEGAY

Salle des Congrès Rue du Colonel du Garreau de la Méchenie Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 38 – 38 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

Réveillon Dansant avec 2 formules repas et soirée dansante ( à partir de 20h30) ou uniquement soirée dansante ( à partir de 21h30 à 3h00).

Au menu

Saumon fumé au bois de hêtre et son beurre breton.

Chouquette farcie à la mousse de foie de canard.

Duo rosbeef et Poulet.

Salade de jeunes pousses aux noix fromage

Sur réservation obligatoire avec versement d’acompte. .

+33 6 81 55 17 93

English : Réveillon dansant de la Saint Sylvestre avec Le Trio Nathalie LEGAY

