Réveillon dansant de la Saint-Sylvestre Baignes-Sainte-Radegonde

Réveillon dansant de la Saint-Sylvestre

Salle des Fêtes Baignes-Sainte-Radegonde Charente

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Le réveillon de la Saint-Sylvestre dansant animé par DJ Gastou, est organisé à la salle des fêtes de Baignes-Sainte- Radegonde. Menu en pièce jointe. Réservation par téléphone jusqu’au 21 décembre 2025.

Salle des Fêtes Baignes-Sainte-Radegonde 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 02 61 84

English : Réveillon dansant de la Saint-Sylvestre

New Year’s Eve dance party hosted by DJ Gastou, held at the Baignes-Sainte-Radegonde village hall. Menu attached. Reservations by phone until December 21, 2025.

