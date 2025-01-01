Réveillon dansant de la Saint-Sylvestre Salle des Fêtes Le Sémaphore Bourcefranc-le-Chapus

Réveillon dansant de la Saint-Sylvestre

Salle des Fêtes Le Sémaphore 55 avenue jean jaurès Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime

Début : 2025-12-31 20:30:00

fin : 2025-01-01 04:00:00

2025-12-31

Réveillon dansant de la Saint Sylvestre

Salle des Fêtes Le Sémaphore 55 avenue jean jaurès Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 99 55 64 cdfbourcefranc@gmail.com

English : New Year’s Eve dance

New Year’s Eve dance

German : Tanzender Silvesterabend

Tanzender Silvesterabend

Italiano :

Ballo di Capodanno

Espanol : Baile de Nochevieja

Baile de Nochevieja

L’événement Réveillon dansant de la Saint-Sylvestre Bourcefranc-le-Chapus a été mis à jour le 2025-11-10 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes