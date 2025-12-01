Réveillon dansant de la Saint-Sylvestre Chez Baillagou à Saint-Projet. Saint-Projet
Réveillon dansant de la Saint-Sylvestre Chez Baillagou à Saint-Projet. Saint-Projet mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon dansant de la Saint-Sylvestre Chez Baillagou à Saint-Projet.
Chez Baillagou Restaurant la Tuilerie Saint-Projet Lot
Tarif : 105 – 105 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 20:30:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Le restaurant »Chez Baillagou » vous propose un repas et bal animés par Alex Events pour le réveillon de la St-Sylvestre
Le restaurant »Chez Baillagou » vous propose un repas et bal animés par Alex Events pour le réveillon de la St-Sylvestre.
Réservez au plus tôt ! Le nombre de places est limité et elles partent très vite. .
Chez Baillagou Restaurant la Tuilerie Saint-Projet 46300 Lot Occitanie +33 5 65 37 95 53
English :
Chez Baillagou restaurant offers a meal and dance hosted by Alex Events for New Year’s Eve
L’événement Réveillon dansant de la Saint-Sylvestre Chez Baillagou à Saint-Projet. Saint-Projet a été mis à jour le 2025-11-27 par OT Gourdon