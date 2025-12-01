Réveillon dansant de la Saint-Sylvestre Chez Baillagou à Saint-Projet. Saint-Projet

Réveillon dansant de la Saint-Sylvestre Chez Baillagou à Saint-Projet. Saint-Projet mercredi 31 décembre 2025.

Chez Baillagou Restaurant la Tuilerie Saint-Projet Lot

Tarif : 105 – 105 – EUR

Tarif adulte

Début : 2025-12-31 20:30:00
fin : 2025-12-31

2025-12-31

Le restaurant  »Chez Baillagou » vous propose un repas et bal animés par Alex Events pour le réveillon de la St-Sylvestre.
Le restaurant  »Chez Baillagou » vous propose un repas et bal animés par Alex Events pour le réveillon de la St-Sylvestre.
Réservez au plus tôt ! Le nombre de places est limité et elles partent très vite.   .

Chez Baillagou Restaurant la Tuilerie Saint-Projet 46300 Lot Occitanie +33 5 65 37 95 53 

English :

Chez Baillagou restaurant offers a meal and dance hosted by Alex Events for New Year’s Eve

