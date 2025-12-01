Réveillon dansant de la Saint-Sylvestre MADIRAN Madiran

Réveillon dansant de la Saint-Sylvestre

MADIRAN Foyer municipal Madiran Hautes-Pyrénées

Tarif : 80 – 80 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

✨ En route pour 2026 à Madiran !

Envie de finir 2025 en beauté et d’entamer 2026 sur le dancefloor ?

Ne cherchez plus, l’association TAM de Madiran a tout prévu pour vous un menu de dingue préparé par les soins du @Atto traiteur, une ambiance de folie et une soupe à l’oignon pour les plus courageux à l’aube .

Animation musicale garantie pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit!

Au menu

– Crème de chou-fleur Dubarry

– Panier de ris de veau aux cèpes

– Cocottes de joue de sandre, sauce champagne et fruits de mer

– Faux-filet de veau, sauce aux morilles, accompagné d’un gratin dauphinois et tian de légumes

– Fromage fermier et sa salade,

– Délice croustillant trilogie de chocolat

Vins de Madiran, Pacherenc du Vic Bilh, café, champagne, digestif et soupe à l’oignon.

Menu enfnats

Soupe

Croque-monsieur

Aiguillette de poulet & légumes

Dessert

Repas préparé par Cédric Attonaty, traiteur

Le nombre de places étant limité, les réservations sont impératives.

.

MADIRAN Foyer municipal Madiran 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 31 98 09 mairie.madiran@wanadoo.fr

English :

? Madiran on the road to 2026 ?

Want to end 2025 on a high note and start 2026 on the dancefloor?

Look no further, Madiran?s TAM association has everything planned for you: a crazy menu prepared by @Atto traiteur, a crazy atmosphere and onion soup for the bravest at dawn?

musical entertainment guaranteed to keep you dancing into the night!

On the menu:

– Dubarry cream of cauliflower soup

– Basket of sweetbreads with porcini mushrooms

– Pike-perch cheek casserole with champagne sauce and seafood

– Veal sirloin with morel mushroom sauce, served with gratin dauphinois and vegetable tian

– Farmhouse cheese and salad,

– Crunchy chocolate trilogy delight

Madiran and Pacherenc du Vic Bilh wines, coffee, champagne, digestif and onion soup.

Children’s menu

Soup

Croque-monsieur

Chicken aiguillette & vegetables

Dessert

Meal prepared by Cédric Attonaty, caterer

Places are limited, so reservations are essential.

L’événement Réveillon dansant de la Saint-Sylvestre Madiran a été mis à jour le 2025-12-05 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65