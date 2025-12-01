Réveillon dansant de la Saint-Sylvestre MADIRAN Madiran
Réveillon dansant de la Saint-Sylvestre MADIRAN Madiran mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon dansant de la Saint-Sylvestre
MADIRAN Foyer municipal Madiran Hautes-Pyrénées
✨ En route pour 2026 à Madiran !
Envie de finir 2025 en beauté et d’entamer 2026 sur le dancefloor ?
Ne cherchez plus, l’association TAM de Madiran a tout prévu pour vous un menu de dingue préparé par les soins du @Atto traiteur, une ambiance de folie et une soupe à l’oignon pour les plus courageux à l’aube .
Animation musicale garantie pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit!
Au menu
– Crème de chou-fleur Dubarry
– Panier de ris de veau aux cèpes
– Cocottes de joue de sandre, sauce champagne et fruits de mer
– Faux-filet de veau, sauce aux morilles, accompagné d’un gratin dauphinois et tian de légumes
– Fromage fermier et sa salade,
– Délice croustillant trilogie de chocolat
Vins de Madiran, Pacherenc du Vic Bilh, café, champagne, digestif et soupe à l’oignon.
Menu enfnats
Soupe
Croque-monsieur
Aiguillette de poulet & légumes
Dessert
Repas préparé par Cédric Attonaty, traiteur
Le nombre de places étant limité, les réservations sont impératives.
MADIRAN Foyer municipal Madiran 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 31 98 09 mairie.madiran@wanadoo.fr
English :
? Madiran on the road to 2026 ?
Want to end 2025 on a high note and start 2026 on the dancefloor?
Look no further, Madiran?s TAM association has everything planned for you: a crazy menu prepared by @Atto traiteur, a crazy atmosphere and onion soup for the bravest at dawn?
musical entertainment guaranteed to keep you dancing into the night!
On the menu:
– Dubarry cream of cauliflower soup
– Basket of sweetbreads with porcini mushrooms
– Pike-perch cheek casserole with champagne sauce and seafood
– Veal sirloin with morel mushroom sauce, served with gratin dauphinois and vegetable tian
– Farmhouse cheese and salad,
– Crunchy chocolate trilogy delight
Madiran and Pacherenc du Vic Bilh wines, coffee, champagne, digestif and onion soup.
Children’s menu
Soup
Croque-monsieur
Chicken aiguillette & vegetables
Dessert
Meal prepared by Cédric Attonaty, caterer
Places are limited, so reservations are essential.
