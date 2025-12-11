Réveillon dansant de la Saint Sylvestre Salle des fêtes Marcheprime

Réveillon dansant de la Saint Sylvestre

Salle des fêtes Rue du Parc Marcheprime Gironde

Début : 2025-12-31

Réveillon dansant de la St Sylvestre, organisé par l’ARACA

Vous qui cherchez un endroit où passer un bon moment en cette fin d’année, l’Association A.R.A.C.A est là pour vous permettre de réaliser votre souhait.

Alors, n’hésitez plus et venez la retrouver à partir de 19h30, début des festivités, à la salle Emilie Andéol de Marcheprime où toute l’Équipe sera heureuse de vous accueillir.

Un duo de cocktails soigneusement sélectionné par nos soins, un repas préparé et assuré par le traiteur Les 5 Sens ainsi qu’une animation DJ tout au long de la soirée agrémenté d’un florilège de cotillons, tout cela pour vous permettre de fêter ensemble jusqu’au bout de la nuit, la nouvelle année. Le nombre de places étant limité, merci par avance de votre réservation qui ne pourra être prise en compte qu’accompagnée de son règlement.

Inscriptions avant le 10 décembre.

Règlement à la réservation .

Salle des fêtes Rue du Parc Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 77 80 42 araca33.974@orange.fr

