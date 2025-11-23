Réveillon dansant de la Saint-Sylvestre Segonzac
Réveillon dansant de la Saint-Sylvestre Segonzac mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon dansant de la Saint-Sylvestre
Segonzac Dordogne
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Reveillon dansant de la Saint-Sylvestre
Orchestre Les troubadours d’Atur Traiteur l’Armandine
Menu Apéritif Entrée Plat Fromages Dessert Café Vins et 1 coupe de champagne
Réservation avant le 23/12
75€ 25€ pour les de 12ans
Segonzac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 75 41 92
English : Réveillon dansant de la Saint-Sylvestre
New Year’s Eve dance party
Orchestra Les troubadours d’Atur Caterer l’Armandine
Menu Aperitif Starter Main course Cheeses Dessert Coffee Wines and 1 glass of champagne
Reservation before 23/12
75? 25? for children under 12
German : Réveillon dansant de la Saint-Sylvestre
Reveillon dansant de Saint-Sylvestre (Tanzender Silvesterabend)
Orchester Les troubadours d’Atur Caterer l’Armandine
Menü: Aperitif Vorspeise Hauptgericht Käse Dessert Kaffee Weine und 1 Glas Champagner
Reservierung vor dem 23.12
75? 25? für Kinder unter 12 Jahren
Italiano :
Festa da ballo di Capodanno
Orchestra Les troubadours d’Atur Catering l’Armandine
Menu: Aperitivo Antipasto Piatto principale Formaggi Dessert Caffè Vini e 1 bicchiere di champagne
Prenotazione entro il 23/12
75? 25? per i bambini sotto i 12 anni
Espanol : Réveillon dansant de la Saint-Sylvestre
Fiesta de baile de Nochevieja
Orquesta Les troubadours d’Atur Catering l’Armandine
Menú: Aperitivo Entrante Plato principal Quesos Postre Café Vinos y 1 copa de champán
Reserva antes del 23/12
75? 25? para niños menores de 12 años
