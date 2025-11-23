Réveillon dansant de la Saint-Sylvestre

Segonzac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Reveillon dansant de la Saint-Sylvestre

Orchestre Les troubadours d’Atur Traiteur l’Armandine

Menu Apéritif Entrée Plat Fromages Dessert Café Vins et 1 coupe de champagne

Réservation avant le 23/12

75€ 25€ pour les de 12ans

Segonzac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 75 41 92

English : Réveillon dansant de la Saint-Sylvestre

New Year’s Eve dance party

Orchestra Les troubadours d’Atur Caterer l’Armandine

Menu Aperitif Starter Main course Cheeses Dessert Coffee Wines and 1 glass of champagne

Reservation before 23/12

75? 25? for children under 12

German : Réveillon dansant de la Saint-Sylvestre

Reveillon dansant de Saint-Sylvestre (Tanzender Silvesterabend)

Orchester Les troubadours d’Atur Caterer l’Armandine

Menü: Aperitif Vorspeise Hauptgericht Käse Dessert Kaffee Weine und 1 Glas Champagner

Reservierung vor dem 23.12

75? 25? für Kinder unter 12 Jahren

Italiano :

Festa da ballo di Capodanno

Orchestra Les troubadours d’Atur Catering l’Armandine

Menu: Aperitivo Antipasto Piatto principale Formaggi Dessert Caffè Vini e 1 bicchiere di champagne

Prenotazione entro il 23/12

75? 25? per i bambini sotto i 12 anni

Espanol : Réveillon dansant de la Saint-Sylvestre

Fiesta de baile de Nochevieja

Orquesta Les troubadours d’Atur Catering l’Armandine

Menú: Aperitivo Entrante Plato principal Quesos Postre Café Vinos y 1 copa de champán

Reserva antes del 23/12

75? 25? para niños menores de 12 años

