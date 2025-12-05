Réveillon dansant DJ du nouvel an à Saint Pompon

Saint-Pompont Dordogne

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Réveillon du Nouvel An dansant DJ à partir de 19h30

Salle du camping Le Trel à St Pompon

Menu à 69€

Apéritif punch et amuses bouches

Foie gras mi-cuit, toast figue, compotée d’oignons et son verre de moelleux

Cuisse de pintade farcie à la volaille, sauce truffée, écrasé de pommes de terres truffées, verre de Bergerac

Trou périgourdin

Assiette de fromages et salade

Finger fruits rouges et macaron

Café et coupe de champagne

Accompte de 30€ à la réservation au 07 65 68 04 92 .

Saint-Pompont 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 68 04 92

English :

New Year’s Eve DJ dance from 7.30pm

Le Trel campsite hall in St Pompon

Menu at 69?

30? deposit on reservation 07 65 68 04 92

