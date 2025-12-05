Réveillon dansant DJ du nouvel an à Saint Pompon Saint-Pompont
Réveillon dansant DJ du nouvel an à Saint Pompon Saint-Pompont mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon dansant DJ du nouvel an à Saint Pompon
Saint-Pompont Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Réveillon du Nouvel An dansant DJ à partir de 19h30
Salle du camping Le Trel à St Pompon
Menu à 69€
Accompte de 30€ à la réservation au 07 65 68 04 92
Réveillon du Nouvel An dansant DJ à partir de 19h30
Salle du camping Le Trel à St Pompon
Menu à 69€
Apéritif punch et amuses bouches
Foie gras mi-cuit, toast figue, compotée d’oignons et son verre de moelleux
Cuisse de pintade farcie à la volaille, sauce truffée, écrasé de pommes de terres truffées, verre de Bergerac
Trou périgourdin
Assiette de fromages et salade
Finger fruits rouges et macaron
Café et coupe de champagne
Accompte de 30€ à la réservation au 07 65 68 04 92 .
Saint-Pompont 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 68 04 92
English :
New Year’s Eve DJ dance from 7.30pm
Le Trel campsite hall in St Pompon
Menu at 69?
30? deposit on reservation 07 65 68 04 92
L’événement Réveillon dansant DJ du nouvel an à Saint Pompon Saint-Pompont a été mis à jour le 2025-12-03 par Périgord Noir Vallée Dordogne