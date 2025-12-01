Réveillon dansant Musette Neufchâtel-en-Saosnois

Réveillon dansant Musette

Réveillon dansant Musette à Neufchâtel en Saosnois !

Accordéon Musette et orchestre Marcel Pelletier seront au rendez-vous !

Pour le menu, vous pourrez déguster

Cocktail Soupe Angevine, mini Saum’burger, mini navette Sec et crémeux, verrine Thon et Tartare fraicheur, mini cup écrin gravlax, assortiment de petit four chaud, assiette festive aux Foie gras de Canard maison, sorbet, médaillon de veau sauce truffe flan butternut et pomme au four à la groseille, salade et fromages en brochette, dessert, pétillant, café, vins inclus.

Au choix repas dansant vins inclus 90€ ou sans repas accompagné d’un dessert et son pétillant 30€.

Cotillons et soupe à l’oignon.

Réservations au 06 72 14 73 79 .

Neufchâtel-en-Saosnois 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 14 73 79

