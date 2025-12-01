Réveillon dansant Salle polyvalente du bourg Plouarzel
Salle polyvalente du bourg Place de la mairie Plouarzel Finistère
Début : 2025-12-31 19:00:00
fin : 2026-01-01 04:00:00
2025-12-31
Organisation d’une soirée dansante avec repas traiteur (Traiteur Garcia de Saint-Renan) servi à table. Animation dansante et musicale par Swing Penn Ar Bed.
Soirée réservée aux adultes.
Repas avec apéritif, entrée, plat fromage, dessert accompagné des vins, plus trou Normand et champagne. .
Salle polyvalente du bourg Place de la mairie Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 6 81 01 40 06
