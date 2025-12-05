Réveillon dansant

Saint-Cybranet Dordogne

2025-12-31

2025-12-31

2025-12-31

Réveillon dansant mercredi 31 décembre à 20h à la salle des fêtes de St CybranetAnimé par l’orchestre Nelly Music et les accordéonnistes Jean Marie et Daniel

Tarif: 70€

Réservations avant le 20 décembre au 06 70 83 07 55 ou 06 72 89 28 25

Réveillon dansant mercredi 31 décembre à 20h à la salle des fêtes de St Cybranet

Au menu:

Soupe de champagne et ses amuses bouches

Douceur de potimarrons et châtaignes

Médaillon de foie gras et terrine de saumon

Suprême de volaille au parfum de la forêt et sa brouette du jardin

Puits périgourdin

Brie truffé et valse effeuillée

Tendresse givrée cro4bon

Café

1 bouteille de vin blanc, 1 bouteille de vin rouge, 1 bouteille de méthode champenoise pour 6 personnes

Tourrain offert à 4h

Animé par l’orchestre Nelly Music et les accordéonnistes Jean Marie et Daniel

Tarif: 70€

Réservations avant le 20 décembre au 06 70 83 07 55 ou 06 72 89 28 25 .

Salle des fêtes Saint-Cybranet 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 83 07 55

English :

New Year’s Eve dance on Wednesday December 31st at 8pm at the St Cybranet village hallEnjoyed by the Nelly Music orchestra and accordionists Jean Marie and Daniel

Price: 70?

Reservations before December 20 on 06 70 83 07 55 or 06 72 89 28 25

