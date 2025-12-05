Réveillon dansant Saint-Cybranet
Réveillon dansant Saint-Cybranet mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon dansant mercredi 31 décembre à 20h à la salle des fêtes de St CybranetAnimé par l’orchestre Nelly Music et les accordéonnistes Jean Marie et Daniel
Tarif: 70€
Réservations avant le 20 décembre au 06 70 83 07 55 ou 06 72 89 28 25
Au menu:
Soupe de champagne et ses amuses bouches
Douceur de potimarrons et châtaignes
Médaillon de foie gras et terrine de saumon
Suprême de volaille au parfum de la forêt et sa brouette du jardin
Puits périgourdin
Brie truffé et valse effeuillée
Tendresse givrée cro4bon
Café
1 bouteille de vin blanc, 1 bouteille de vin rouge, 1 bouteille de méthode champenoise pour 6 personnes
Tourrain offert à 4h
Animé par l’orchestre Nelly Music et les accordéonnistes Jean Marie et Daniel
Réservations avant le 20 décembre au 06 70 83 07 55 ou 06 72 89 28 25 .
Salle des fêtes Saint-Cybranet 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 83 07 55
New Year’s Eve dance on Wednesday December 31st at 8pm at the St Cybranet village hallEnjoyed by the Nelly Music orchestra and accordionists Jean Marie and Daniel
Price: 70?
Reservations before December 20 on 06 70 83 07 55 or 06 72 89 28 25
