Réveillon dansant

Salle polyvalente Saint-Georges-des-Coteaux Charente-Maritime

Tarif : 34 – 34 – 34 EUR

moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 21:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Soirée réveillon dansant animée par le Duo de Variétés Léa Larrache.

.

Salle polyvalente Saint-Georges-des-Coteaux 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 32 08 13

English :

New Year’s Eve dance party hosted by Duo de Variétés Léa Larrache.

L’événement Réveillon dansant Saint-Georges-des-Coteaux a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge