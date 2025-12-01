Réveillon dansant Saint-Georges-des-Coteaux
Réveillon dansant Saint-Georges-des-Coteaux mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon dansant
Salle polyvalente Saint-Georges-des-Coteaux Charente-Maritime
Tarif : 34 – 34 – 34 EUR
moins de 12 ans
Début : 2025-12-31 21:00:00
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Soirée réveillon dansant animée par le Duo de Variétés Léa Larrache.
Salle polyvalente Saint-Georges-des-Coteaux 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 32 08 13
English :
New Year’s Eve dance party hosted by Duo de Variétés Léa Larrache.
