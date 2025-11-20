Réveillon dansant Rue de la République Sennecey-le-Grand
Réveillon dansant Rue de la République Sennecey-le-Grand mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon dansant
Rue de la République Maison pour tous Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire
Tarif : 85 – 85 – 85 EUR
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Le Chef Romain PELLETIER réalisera le menu du Réveillon du VBS
Menu 85€ (vins non compris)
Kir royal et son escorte apéritive
Bouchées fondantes à l’Epoisses Berthaut parfumées de truffe de Bourgogne de la Maison Dupaty
Pièce de saumon d’Islande cuite à 63°C tombée de choux croquants, coulis velouté de petits pois
Suprême de volaille ‘’Prince Noir de Bourgogne crème de morilles au vin jaune, purée de patates douces au beurre noisette
Assiette 3 fromages
Le Rouge et le Noir valse entre framboises et chocolat
Pour la première fois au Réveillon du VBS, réalisation des mets et sélection des vins sont intimement associées: Romain PELLETIER et La Cave des VIGNERONS de MANCEY collaborent aux accords pour offrir à votre palais un feu d’artifices gustatif
Nota: la prestation du Chef Romain PELLETIER porte sur les 3 plats principaux du menu l’apéritif et son
accompagnement ainsi que les fromages et dessert sont fournis ou réalisés par d’autres prestataire
Bulletin d’inscription à nous retourner accompagné de votre règlement à
CSVBS Françoise Dubois 11 rue du lieutenant Bonnet 71240 Sennecey-le-Grand
ou à l’Office de Tourisme de Sennecey-le-Grand place de l’Eglise
(chèque à l’ordre du CSVBS) .
Rue de la République Maison pour tous Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 44 82 54 francoise.dubois71@hotmail.fr
English : Réveillon dansant
