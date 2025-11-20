Réveillon dansant Rue de la République Sennecey-le-Grand

Réveillon dansant

Rue de la République Maison pour tous Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire

2025-12-31

2025-12-31

2025-12-31

Le Chef Romain PELLETIER réalisera le menu du Réveillon du VBS

Menu 85€ (vins non compris)

Kir royal et son escorte apéritive

Bouchées fondantes à l’Epoisses Berthaut parfumées de truffe de Bourgogne de la Maison Dupaty

Pièce de saumon d’Islande cuite à 63°C tombée de choux croquants, coulis velouté de petits pois

Suprême de volaille ‘’Prince Noir de Bourgogne crème de morilles au vin jaune, purée de patates douces au beurre noisette

Assiette 3 fromages

Le Rouge et le Noir valse entre framboises et chocolat

Pour la première fois au Réveillon du VBS, réalisation des mets et sélection des vins sont intimement associées: Romain PELLETIER et La Cave des VIGNERONS de MANCEY collaborent aux accords pour offrir à votre palais un feu d’artifices gustatif

Nota: la prestation du Chef Romain PELLETIER porte sur les 3 plats principaux du menu l’apéritif et son

accompagnement ainsi que les fromages et dessert sont fournis ou réalisés par d’autres prestataire

Bulletin d’inscription à nous retourner accompagné de votre règlement à

CSVBS Françoise Dubois 11 rue du lieutenant Bonnet 71240 Sennecey-le-Grand

ou à l’Office de Tourisme de Sennecey-le-Grand place de l’Eglise

(chèque à l’ordre du CSVBS) .

Rue de la République Maison pour tous Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 44 82 54 francoise.dubois71@hotmail.fr

