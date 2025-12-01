Réveillon de la Chaise Rouge La Chaise Rouge Ombrée d’Anjou

Réveillon de la Chaise Rouge

La Chaise Rouge L’Herberie Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 120 – 120 – 120 EUR

Début : 2025-12-31 21:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Réveillon de la Chaise Rouge le 31 Décembre 2025 à l’Herberie

Pour finir l’année 2025 en beauté et entrer en 2026 du bon pied !

La Compagnie La Chaise Rouge et La Chaise Rouge L’Herberie mettent les petits plats dans les grands pour une soirée inoubliable avec des spectacles de qualité et un repas délicieux.

En mode cabaret, les artistes orchestrent les réjouissances à coup de sketchs, de parodies et de chansons tout au long de la soirée !

Formule soirée cabaret 120 € personne

Réservation obligatoire .

La Chaise Rouge L’Herberie Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 62 82 contact@lachaiserouge.fr

English :

Réveillon de la Chaise Rouge on December 31, 2025 at l’Herberie

L’événement Réveillon de la Chaise Rouge Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2025-12-16 par Office de tourisme Anjou bleu