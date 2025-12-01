Réveillon de la Saint-Sylvestre 2025 des Courses en Folies Ordonnac

Réveillon de la Saint-Sylvestre 2025 des Courses en Folies

Salle des Fêtes Ordonnac Gironde

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Tarif de base plein tarif

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

l’association les Courses en folies organise sa soirée de la Saint-Sylvestre dans la salle des fêtes de la commune.

Au menu apéritif ; huîtres, foie gras et sa confiture de figue, grenier médocain et melon ; magret de canard sauce caramel & gratin de courgettes et pommes de terre ; profiteroles et boules glacées.

Menu enfant possible jusqu’à 10 ans.

Soirée animée par Inès.

Sur réservation. Paiement à l’inscription. .

Salle des Fêtes Ordonnac 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 58 55 17 lescoursesenfolies33@gmail.com

