Réveillon de la Saint-Sylvestre 2025 des Courses en Folies Ordonnac

Réveillon de la Saint-Sylvestre 2025 des Courses en Folies
Salle des Fêtes Ordonnac Gironde
Tarif : 70 – 70 – 70 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
2025-12-31
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
l’association les Courses en folies organise sa soirée de la Saint-Sylvestre dans la salle des fêtes de la commune.
Au menu apéritif ; huîtres, foie gras et sa confiture de figue, grenier médocain et melon ; magret de canard sauce caramel & gratin de courgettes et pommes de terre ; profiteroles et boules glacées.
Menu enfant possible jusqu’à 10 ans.
Soirée animée par Inès.
Sur réservation. Paiement à l’inscription. .
Salle des Fêtes Ordonnac 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 58 55 17 lescoursesenfolies33@gmail.com
