Réveillon de la Saint-Sylvestre 2025 Le Palais Royan

Début : 2025-12-31 20:00:00
fin : 2025-12-31 03:00:00

2025-12-31

Réveillon au Palais Royan Événements Repas prestigieux , danseuses élégantes, DJ et ambiance festive dans un cadre exceptionnel face à la mer.
Le Palais 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 51 50 82  accueil.pdc@royanatlantique.fr

English :

New Year’s Eve at Palais Royan Événements Prestigious meals, elegant dancers, DJs and a festive atmosphere in an exceptional setting overlooking the sea.

German :

Silvester im Palais Royan Événements Prestigeträchtiges Essen, elegante Tänzerinnen, DJ und festliche Stimmung in einem außergewöhnlichen Rahmen mit Blick auf das Meer.

Italiano :

Capodanno al Palais Royan Événements: Cena prestigiosa, ballerini eleganti, DJ e atmosfera festosa in un ambiente eccezionale con vista sul mare.

Espanol :

Nochevieja en el Palais Royan Événements Cena de prestigio, elegantes bailarinas, DJ y ambiente festivo en un marco excepcional con vistas al mar.

L’événement Réveillon de la Saint-Sylvestre 2025 Royan a été mis à jour le 2025-08-31 par Royan Atlantique