Réveillon de la Saint-Sylvestre 2025 Le Palais Royan
Réveillon de la Saint-Sylvestre 2025 Le Palais Royan mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon de la Saint-Sylvestre 2025
Le Palais 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 20:00:00
fin : 2025-12-31 03:00:00
Date(s) :
2025-12-31
Réveillon au Palais Royan Événements Repas prestigieux , danseuses élégantes, DJ et ambiance festive dans un cadre exceptionnel face à la mer.
Le Palais 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 51 50 82 accueil.pdc@royanatlantique.fr
English :
New Year’s Eve at Palais Royan Événements Prestigious meals, elegant dancers, DJs and a festive atmosphere in an exceptional setting overlooking the sea.
German :
Silvester im Palais Royan Événements Prestigeträchtiges Essen, elegante Tänzerinnen, DJ und festliche Stimmung in einem außergewöhnlichen Rahmen mit Blick auf das Meer.
Italiano :
Capodanno al Palais Royan Événements: Cena prestigiosa, ballerini eleganti, DJ e atmosfera festosa in un ambiente eccezionale con vista sul mare.
Espanol :
Nochevieja en el Palais Royan Événements Cena de prestigio, elegantes bailarinas, DJ y ambiente festivo en un marco excepcional con vistas al mar.
