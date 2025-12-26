Réveillon de la Saint-Sylvestre à Aiffres

435 Rue de l’Église Aiffres Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Réveillon de la Saint-Sylvestre 2025 !

Repas préparé par le Traiteur Cousin — un menu raffiné pour régaler vos papilles

Soirée animée par l’Orchestre Shine — musique live, danse et bonne humeur jusqu’au bout de la nuit

Mardi 31 décembre 2025

Espace Tartalin à Aiffres

Réservation indispensable places limitées !

Infos & réservations 06 73 83 08 78

Venez fêter le passage à 2026 dans la joie, la musique et la gourmandise. .

435 Rue de l’Église Aiffres 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 42 50 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Réveillon de la Saint-Sylvestre à Aiffres

L’événement Réveillon de la Saint-Sylvestre à Aiffres Aiffres a été mis à jour le 2025-12-23 par OT Niort Marais Poitevin