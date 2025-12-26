Réveillon de la Saint-Sylvestre à Aiffres, Aiffres
Réveillon de la Saint-Sylvestre 2025 !
Repas préparé par le Traiteur Cousin — un menu raffiné pour régaler vos papilles
Soirée animée par l’Orchestre Shine — musique live, danse et bonne humeur jusqu’au bout de la nuit
Mardi 31 décembre 2025
Espace Tartalin à Aiffres
Réservation indispensable places limitées !
Infos & réservations 06 73 83 08 78
Venez fêter le passage à 2026 dans la joie, la musique et la gourmandise. .
435 Rue de l’Église Aiffres 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 42 50 98
