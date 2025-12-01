RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE À BÉDOUÈS Salle Polyvalente de Bédouès Bédouès-Cocurès
RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE À BÉDOUÈS Salle Polyvalente de Bédouès Bédouès-Cocurès mercredi 31 décembre 2025.
RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE À BÉDOUÈS
Salle Polyvalente de Bédouès Lotissement des Faïssettes Bédouès-Cocurès Lozère
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 19:00:00
fin : 2025-12-31 04:00:00
Date(s) :
2025-12-31
Venez célébrer la fin d’année avec le comité des fêtes de Bédouès autour d’un délicieux repas, suivi d’une soirée musicale festive et chaleureuse.
Le menu adulte à 60€ est concocté par le Traiteur de vos envies.
Sur réservation uniquement.
Venez célébrer la fin d’année avec le comité des fêtes de Bédouès autour d’un délicieux repas, suivi d’une soirée musicale festive et chaleureuse.
Le menu adulte à 60€ est concocté par le Traiteur de vos envies
Entrée: Pressé de volaille au cœur de foie gras.
Plat: Mini rôti de chapon, crème de morille et navet glacé accompagné de son gratin dauphinois
Fromage: Duo de fromages de vache et sa salade verdurette
Dessert: Tartelette acidulée à la pomme granny & caramel au beurre salé
+ 1 apéro offert
Le menu enfant à 15€ (jusqu’à 12 ans)
Entrée: Pizza
Plat: Tenders de poulet panés et ses pommes dauphines, et ses palets de légumes
Dessert: Bûche glacée
+ Chocolat de Noël et 1 coupe de Champomy offerts
L’accès à l’événement est sur réservation uniquement. Les places sont limitées et aucune entrée pendant la soirée ne sera possible.
Pour réserver:
– Par téléphone au 06 60 20 08 33
ou
– sur internet: https://www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes-de-bedoues/evenements/reveillon-de-la-saint-sylvestre-organise-par-le-comite-des-fetes-de-bedoues
ATTENTION: Notre billetterie en ligne est opérée par HelloAsso. Lors de la finalisation de votre réservation, HelloAsso propose automatiquement une contribution facultative pour le fonctionnement de sa plateforme. Vous pouvez ajuster ce montant ou choisir de ne pas y participer. Il suffit alors de modifier la contribution et d’indiquer 0 € si vous ne souhaitez pas contribuer.
Vous ne réglerez dans ce cas que le montant de votre vos réservation/s. .
Salle Polyvalente de Bédouès Lotissement des Faïssettes Bédouès-Cocurès 48400 Lozère Occitanie +33 6 60 20 08 33
English :
Come and celebrate the end of the year with the Bédouès Festival Committee over a delicious meal, followed by a festive and warm musical evening.
The 60? adult menu is concocted by Le Traiteur de vos envies.
Reservations required.
L’événement RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE À BÉDOUÈS Bédouès-Cocurès a été mis à jour le 2025-12-05 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes