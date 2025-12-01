RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE À BÉDOUÈS Salle Polyvalente de Bédouès Bédouès-Cocurès

RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE À BÉDOUÈS

Salle Polyvalente de Bédouès Lotissement des Faïssettes Bédouès-Cocurès Lozère

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31 04:00:00

2025-12-31

Venez célébrer la fin d’année avec le comité des fêtes de Bédouès autour d’un délicieux repas, suivi d’une soirée musicale festive et chaleureuse.

Le menu adulte à 60€ est concocté par le Traiteur de vos envies.

Sur réservation uniquement.

Entrée: Pressé de volaille au cœur de foie gras.

Plat: Mini rôti de chapon, crème de morille et navet glacé accompagné de son gratin dauphinois

Fromage: Duo de fromages de vache et sa salade verdurette

Dessert: Tartelette acidulée à la pomme granny & caramel au beurre salé

+ 1 apéro offert

Le menu enfant à 15€ (jusqu’à 12 ans)

Entrée: Pizza

Plat: Tenders de poulet panés et ses pommes dauphines, et ses palets de légumes

Dessert: Bûche glacée

+ Chocolat de Noël et 1 coupe de Champomy offerts

L’accès à l’événement est sur réservation uniquement. Les places sont limitées et aucune entrée pendant la soirée ne sera possible.

Pour réserver:

– Par téléphone au 06 60 20 08 33

ou

– sur internet: https://www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes-de-bedoues/evenements/reveillon-de-la-saint-sylvestre-organise-par-le-comite-des-fetes-de-bedoues

ATTENTION: Notre billetterie en ligne est opérée par HelloAsso. Lors de la finalisation de votre réservation, HelloAsso propose automatiquement une contribution facultative pour le fonctionnement de sa plateforme. Vous pouvez ajuster ce montant ou choisir de ne pas y participer. Il suffit alors de modifier la contribution et d’indiquer 0 € si vous ne souhaitez pas contribuer.

Vous ne réglerez dans ce cas que le montant de votre vos réservation/s. .

Salle Polyvalente de Bédouès Lotissement des Faïssettes Bédouès-Cocurès 48400 Lozère Occitanie +33 6 60 20 08 33

English :

Come and celebrate the end of the year with the Bédouès Festival Committee over a delicious meal, followed by a festive and warm musical evening.

The 60? adult menu is concocted by Le Traiteur de vos envies.

Reservations required.

