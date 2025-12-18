Réveillon de la Saint Sylvestre à Chauray Chauray
Réveillon de la Saint Sylvestre à Chauray Chauray mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon de la Saint Sylvestre à Chauray
66 Rue Victor Chauray Deux-Sèvres
Tarif : – – 90 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Réveillon de la Saint Sylvestre mercredi 31 décembre 2025 à partir de 20h00 à la salle des fêtes de Chauray.
Animé par le DJ All Stars année 80 et la troupe grain d’folie cabaret
Musique, danse de 22h00 à 04h00.
90€/ adulte
20€/ enfant moins de 12 ans .
66 Rue Victor Chauray 79180 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 26 62 77 roulon.michele@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Réveillon de la Saint Sylvestre à Chauray
L’événement Réveillon de la Saint Sylvestre à Chauray Chauray a été mis à jour le 2025-12-16 par OT Niort Marais Poitevin