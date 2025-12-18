Réveillon de la Saint Sylvestre à Chauray Chauray

Réveillon de la Saint Sylvestre à Chauray

66 Rue Victor Chauray Deux-Sèvres

Tarif : – – 90 EUR

Tarif de base plein tarif

Réveillon de la Saint Sylvestre mercredi 31 décembre 2025 à partir de 20h00 à la salle des fêtes de Chauray.

Animé par le DJ All Stars année 80 et la troupe grain d’folie cabaret

Musique, danse de 22h00 à 04h00.

90€/ adulte

20€/ enfant moins de 12 ans .

66 Rue Victor Chauray 79180 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 26 62 77 roulon.michele@orange.fr

