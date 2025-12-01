Réveillon de la Saint Sylvestre à Fontvieille Salle Polyvalente Fontvieille

Réveillon de la Saint Sylvestre à Fontvieille

Mercredi 31 décembre 2025 à partir de 19h30. Salle Polyvalente Chemin du Stade Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : 85 – 85 – 85 EUR

Début : 2025-12-31 19:30:00

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Réveillon de la Saint Sylvestre Organisé par le comité des fêtes de Fontvieille

Animation musicale assurée par l’orchestre d’amis Pause-Café pendant l’apéritif. TDM Music DJ prendra la suite et vous fera danser jusqu’au bout de la nuit Cotillons pour fêter 2026



Menu



Apéritif Entrée Médaillon de notre foie gras mi-cuit avec chutney de figue et petite navette briochée, mesclun 1er plat Queue de langouste sauce armoricaine trou normand 2ème plat Effeuillé de boeuf braisé et confit Fromage Dessert Vin rouge, rosé et blanc (85€ sur réservation) .

Salle Polyvalente Chemin du Stade Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 32 46 04

English :

New Year’s Eve Organised by the Fontvieille Festival Committee

German :

Silvesterfeier Organisiert vom Festkomitee von Fontvieille

Italiano :

Capodanno Organizzato dal Comitato del Festival di Fontvieille

Espanol :

Nochevieja Organizada por el Comité de Fiestas de Fontvieille

