Réveillon de la Saint Sylvestre à la Chaîne d’Or La Chaîne d’Or Les Andelys

Réveillon de la Saint Sylvestre à la Chaîne d’Or

La Chaîne d’Or 25 rue Grande Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Fêtez le Nouvel An autour d’un repas d’exception à la Chaîne d’Or. Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, partagez un moment unique entre proches. .

La Chaîne d’Or 25 rue Grande Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 00 31 contact@hotel-lachainedor.com

