Réveillon de la Saint Sylvestre à la Chaîne d’Or La Chaîne d’Or Les Andelys
Réveillon de la Saint Sylvestre à la Chaîne d’Or La Chaîne d’Or Les Andelys mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon de la Saint Sylvestre à la Chaîne d’Or
La Chaîne d’Or 25 rue Grande Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Fêtez le Nouvel An autour d’un repas d’exception à la Chaîne d’Or. Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, partagez un moment unique entre proches. .
La Chaîne d’Or 25 rue Grande Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 00 31 contact@hotel-lachainedor.com
English : Réveillon de la Saint Sylvestre à la Chaîne d’Or
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Réveillon de la Saint Sylvestre à la Chaîne d’Or Les Andelys a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération