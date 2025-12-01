Réveillon de la Saint-Sylvestre à La Charbo Restaurant La Charbo Ancenis-Saint-Géréon
Restaurant La Charbo Boulevard Joubert Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : 80 – 80 – EUR
Début : 2025-12-31 19:00:00
2025-12-31
Passez une soirée inoubliable en Pays d’Ancenis pour marquer ce passage à la nouvelle année !
Venez vous régaler dans une ambiance chaleureuse et festive. Nos chefs ont concocté un repas gourmand pour célébrer la nouvelle année comme il se doit. Réservez dès maintenant pour partager ce moment de convivialité en famille ou entre amis.
Musique et bonne humeur garanties toute la soirée !
Au menu
Kir pétillant
Trilogie d’amuses-bouches
Terrine de foie gras au Bonzeau, Chutney de fruits et son mesclun
Volaille rôtie, polenta, champignons des bois sauce au vin jaune et petits légumes d’hiver
Assiette de fromages affinés
Finger saveur du japon, biscuit joconde au thé, compotée mangue passion et mousse au yuzu
Soirée dansante.
Sur réservation. .
Restaurant La Charbo Boulevard Joubert Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 14 16 22
English :
Spend an unforgettable evening in the Pays d’Ancenis to ring in the New Year!
