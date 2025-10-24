Réveillon de la Saint-Sylvestre à la Rotonde à Saint-Quentin Saint-Quentin

Réveillon de la Saint-Sylvestre à la Rotonde à Saint-Quentin

3 rue d’Alsace Saint-Quentin Aisne

Début : 2025-12-31

fin : 2026-01-01

2025-12-31

Votre traiteur Hervé Halle et la salle de réception atypique La Rotonde à Saint-Quentin s’associent pour vous proposer une soirée de la Saint-Sylvestre magique, le mercredi 31 décembre 2025 à 20 heures.

Votre réveillon sera animé par le DJ Anthony Martin.

Tarif unique de 129 € par personne.

Réservation au 06 82 20 96 92

Renseignements contact@votre-traiteur.com

3 rue d’Alsace Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 6 82 20 96 92 contact@votre-traiteur.com

English :

Your caterer Hervé Halle and the atypical reception hall La Rotonde in Saint-Quentin are joining forces to bring you a magical New Year’s Eve party on Wednesday December 31, 2025 at 8pm.

Your New Year’s Eve party will be hosted by DJ Anthony Martin.

Price: 129? per person.

Book on 06 82 20 96 92

Information: contact@votre-traiteur.com

German :

Ihr Caterer Hervé Halle und der atypische Festsaal La Rotonde in Saint-Quentin haben sich zusammengetan, um Ihnen am Mittwoch, den 31. Dezember 2025 um 20 Uhr einen magischen Silvesterabend zu bieten.

Ihr Silvesterabend wird von DJ Anthony Martin musikalisch umrahmt.

Einheitspreis von 129? pro Person.

Reservierung unter 06 82 20 96 92

Auskunft: contact@votre-traiteur.com

Italiano :

Il vostro catering Hervé Halle e l’atipica sala ricevimenti La Rotonde di Saint-Quentin uniscono le forze per offrirvi una magica festa di Capodanno mercoledì 31 dicembre 2025 alle ore 20.00.

La vostra festa di Capodanno sarà condotta dal DJ Anthony Martin.

Prezzo unico di 129 euro a persona.

Prenotare al numero 06 82 20 96 92

Informazioni: contact@votre-traiteur.com

Espanol :

Su servicio de catering Hervé Halle y el atípico salón de recepciones La Rotonde de Saint-Quentin se unen para ofrecerle una mágica fiesta de Nochevieja el miércoles 31 de diciembre de 2025 a las 20:00 horas.

Su fiesta de Nochevieja estará amenizada por el DJ Anthony Martin.

Precio único de 129 euros por persona.

Reserva en el 06 82 20 96 92

Información: contact@votre-traiteur.com

L’événement Réveillon de la Saint-Sylvestre à la Rotonde à Saint-Quentin Saint-Quentin a été mis à jour le 2025-10-21 par OT du Saint-Quentinois