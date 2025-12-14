Réveillon de la Saint Sylvestre à LA TERRADE Aubusson
3 Rue Alfred Assolant Aubusson Creuse
Tarif : 95 – 95 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Célébrez la Saint-Sylvestre à La Terrade !
Pour accueillir 2026 comme il se doit, notre chef vous propose un menu d’exception en six étapes, imaginé pour sublimer votre soirée du réveillon.
Un moment gourmand, raffiné et chaleureux vous attend dans le cadre unique de La Terrade.
Réservations 05 55 67 72 20
Partageons ensemble une fin d’année savoureuse et inoubliable ! .
3 Rue Alfred Assolant Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 72 20
