Réveillon de la Saint Sylvestre à LA TERRADE Aubusson

Réveillon de la Saint Sylvestre à LA TERRADE

3 Rue Alfred Assolant Aubusson Creuse

Célébrez la Saint-Sylvestre à La Terrade !

Pour accueillir 2026 comme il se doit, notre chef vous propose un menu d’exception en six étapes, imaginé pour sublimer votre soirée du réveillon.

Un moment gourmand, raffiné et chaleureux vous attend dans le cadre unique de La Terrade.

Réservations 05 55 67 72 20

Partageons ensemble une fin d’année savoureuse et inoubliable ! .

3 Rue Alfred Assolant Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 72 20

