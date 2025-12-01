Réveillon de la Saint Sylvestre à Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival
salle des fêtes Lacapelle-Marival Lot
Tarif : 75 – 75 – EUR
Tarif adulte
Début : 2025-12-31 19:30:00
Soirée festive pour célébrer la Saint-Sylvestre dans une ambiance conviviale avec repas gastronomique et concert. Le menu comprend apéritif, amuse-bouche, crème brûlée au foie gras, noix de Saint-Jacques, filet de canette, accompagnements variés, fromages, dessert flambé, cotillons à minuit et animation musicale. .
salle des fêtes Lacapelle-Marival 46120 Lot Occitanie +33 6 36 24 31 44
English :
Festive New Year’s Eve party with gourmet meal and concert
