Réveillon de la Saint-Sylvestre à l’Ange Bleu L’Ange Bleu Gauriaguet mercredi 31 décembre 2025.
L’Ange Bleu 47 rue de Gueynard Gauriaguet Gironde
Réveillon de la Saint-Sylvestre
– Soirée Cabaret avec la Revue Fantaisy: Le repas gastronomique avec champagne à volonté. L’orchestre, les attractions, les animations de la troupe puis fanataisy notre revue à grand spectacle
– Soirée Etoiles Le repas gastronomique avec champagne à volonté, l’animation dansante avec l’orchestre, et toute la soirée des passages spectacles avec des artistes d’horizons divers et variés.
Pensez à réserver le plus tôt possible. .
L’Ange Bleu 47 rue de Gueynard Gauriaguet 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 68 07 07 info@angebleu.fr
