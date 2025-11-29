Réveillon de la Saint-Sylvestre à l’Ange Bleu L’Ange Bleu Gauriaguet

Réveillon de la Saint-Sylvestre à l’Ange Bleu

L’Ange Bleu 47 rue de Gueynard Gauriaguet Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2026-01-01

Date(s) :

2025-12-31

Réveillon de la Saint-Sylvestre

– Soirée Cabaret avec la Revue Fantaisy: Le repas gastronomique avec champagne à volonté. L’orchestre, les attractions, les animations de la troupe puis fanataisy notre revue à grand spectacle

– Soirée Etoiles Le repas gastronomique avec champagne à volonté, l’animation dansante avec l’orchestre, et toute la soirée des passages spectacles avec des artistes d’horizons divers et variés.

Pensez à réserver le plus tôt possible. .

L’Ange Bleu 47 rue de Gueynard Gauriaguet 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 68 07 07 info@angebleu.fr

English : Réveillon de la Saint-Sylvestre à l’Ange Bleu

L’événement Réveillon de la Saint-Sylvestre à l’Ange Bleu Gauriaguet a été mis à jour le 2025-11-25 par Bourg Cubzaguais Tourisme