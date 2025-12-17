Réveillon de la Saint Sylvestre à l’Etoile Café-Théâtre l’Etoile Agen

Réveillon de la Saint Sylvestre à l’Etoile

Le café-théâtre de l’Etoile vous invite à un dîner-spectacle pour le réveillon du Nouvel An 2026, le 31 décembre 2025 à 21h. Venez vous régaler et assister à un concert spécial Années 80 concocté par Ludovic Carmeille.

Pensez à réserver avant le 20 décembre .

English : Réveillon de la Saint Sylvestre à l’Etoile

Café-théâtre de l’Etoile invites you to a dinner-show on New Year’s Eve 2026, December 31, 2025 at 9pm.

