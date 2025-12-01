Réveillon de la Saint-Sylvestre à L’évidence à Cazals Restaurant L’Evidence Cazals
Réveillon de la Saint-Sylvestre à L’évidence à Cazals Restaurant L’Evidence Cazals mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon de la Saint-Sylvestre à L’évidence à Cazals
Restaurant L’Evidence Place H. Salel Cazals Lot
Tarif : 68 – 68 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 20:00:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Le restaurant L’Evidence vous invite à célébrer le réveillon de la Saint-Sylvestre lors d’une soirée dansante aux accents créoles.
Venez vivre un réveillon dépaysant, comme si vous étiez sous les tropiques !
Le restaurant L’Evidence vous invite à célébrer le réveillon de la Saint-Sylvestre lors d’une soirée dansante aux accents créoles.
Venez vivre un réveillon dépaysant, comme si vous étiez sous les tropiques ! .
Restaurant L’Evidence Place H. Salel Cazals 46250 Lot Occitanie +33 6 82 79 13 45
English :
Restaurant L?Evidence invites you to celebrate New Year?s Eve with a dance party with a Creole accent.
Come and enjoy an exotic New Year’s Eve, as if you were in the tropics!
L’événement Réveillon de la Saint-Sylvestre à L’évidence à Cazals Cazals a été mis à jour le 2025-12-01 par OT Gourdon