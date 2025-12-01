Réveillon de la Saint-Sylvestre à L’évidence à Cazals Restaurant L’Evidence Cazals

Réveillon de la Saint-Sylvestre à L’évidence à Cazals

Restaurant L'Evidence Place H. Salel Cazals Lot

2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Le restaurant L’Evidence vous invite à célébrer le réveillon de la Saint-Sylvestre lors d’une soirée dansante aux accents créoles.

Venez vivre un réveillon dépaysant, comme si vous étiez sous les tropiques !

Restaurant L'Evidence Place H. Salel Cazals 46250 Lot Occitanie +33 6 82 79 13 45

English :

Restaurant L?Evidence invites you to celebrate New Year?s Eve with a dance party with a Creole accent.

Come and enjoy an exotic New Year’s Eve, as if you were in the tropics!

