Réveillon de la Saint Sylvestre à Nieulle sur Seudre Salle des Fêtes Nieulle-sur-Seudre

Réveillon de la Saint Sylvestre à Nieulle sur Seudre

Salle des Fêtes 1 rue des Myosotis Nieulle-sur-Seudre

Tarif : 85 – 85 – 85 EUR

Date :

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Réveillon de la Saint Sylvestre à la salle des fêtes Repas et animation dansante

Salle des Fêtes 1 rue des Myosotis Nieulle-sur-Seudre 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 41 13 31 comitedesfetesnieullesurseudre@orange.fr

English : New Year’s Eve in Nieulle sur Seudre

New Year’s Eve at the Salle des Fêtes Dinner and dancing

German : Silvesterabend in Nieulle sur Seudre

Silvesterparty im Festsaal Essen und Tanzanimation

Italiano :

Capodanno alla Salle des Fêtes Cena e ballo

Espanol : Nochevieja en Nieulle sur Seudre

Nochevieja en la sala del pueblo Comida y baile

L’événement Réveillon de la Saint Sylvestre à Nieulle sur Seudre Nieulle-sur-Seudre a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes