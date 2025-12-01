Réveillon de la Saint Sylvestre à Nieulle sur Seudre Salle des Fêtes Nieulle-sur-Seudre
Réveillon de la Saint Sylvestre à Nieulle sur Seudre Salle des Fêtes Nieulle-sur-Seudre mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon de la Saint Sylvestre à Nieulle sur Seudre
Salle des Fêtes 1 rue des Myosotis Nieulle-sur-Seudre Charente-Maritime
Tarif : 85 – 85 – 85 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 20:00:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Réveillon de la Saint Sylvestre à la salle des fêtes Repas et animation dansante
.
Salle des Fêtes 1 rue des Myosotis Nieulle-sur-Seudre 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 41 13 31 comitedesfetesnieullesurseudre@orange.fr
English : New Year’s Eve in Nieulle sur Seudre
New Year’s Eve at the Salle des Fêtes Dinner and dancing
German : Silvesterabend in Nieulle sur Seudre
Silvesterparty im Festsaal Essen und Tanzanimation
Italiano :
Capodanno alla Salle des Fêtes Cena e ballo
Espanol : Nochevieja en Nieulle sur Seudre
Nochevieja en la sala del pueblo Comida y baile
L’événement Réveillon de la Saint Sylvestre à Nieulle sur Seudre Nieulle-sur-Seudre a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes