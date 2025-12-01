Réveillon de la Saint Sylvestre à Puy-l’Evêque Puy-l’Évêque

Réveillon de la Saint Sylvestre à Puy-l’Evêque Puy-l’Évêque mercredi 31 décembre 2025.

Promenade de Héron Puy-l’Évêque Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 20:00:00
fin : 2025-12-31

Date(s) :
2025-12-31

Une soirée festive animée par l’orchestre TTC , accompagnée d’un dîner gastronomique comprenant un menu de fête et une ambiance conviviale.
Promenade de Héron Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 6 62 12 65 62 

English :

A festive evening with live music by the TTC orchestra, accompanied by a gourmet dinner featuring a festive menu and a convivial atmosphere.

