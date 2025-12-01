Réveillon de la Saint Sylvestre à Puy-l’Evêque Puy-l’Évêque
Réveillon de la Saint Sylvestre à Puy-l’Evêque
Promenade de Héron Puy-l’Évêque Lot
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif enfant
Début : 2025-12-31 20:00:00
Une soirée festive animée par l’orchestre TTC , accompagnée d’un dîner gastronomique comprenant un menu de fête et une ambiance conviviale.
Promenade de Héron Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 6 62 12 65 62
English :
A festive evening with live music by the TTC orchestra, accompanied by a gourmet dinner featuring a festive menu and a convivial atmosphere.
