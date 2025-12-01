Réveillon de la Saint Sylvestre à Puy-l’Evêque Puy-l’Évêque

Réveillon de la Saint Sylvestre à Puy-l’Evêque

Promenade de Héron Puy-l’Évêque Lot

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Une soirée festive animée par l’orchestre TTC , accompagnée d’un dîner gastronomique comprenant un menu de fête et une ambiance conviviale.

Promenade de Héron Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 6 62 12 65 62

English :

A festive evening with live music by the TTC orchestra, accompanied by a gourmet dinner featuring a festive menu and a convivial atmosphere.

