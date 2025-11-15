Réveillon de la Saint Sylvestre à Saint-Mathieu Saint-Mathieu
Réveillon de la Saint Sylvestre à Saint-Mathieu Saint-Mathieu mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon de la Saint Sylvestre à Saint-Mathieu
Salle des fêtes Saint-Mathieu Haute-Vienne
Tarif : 55 – 55 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : 2025-12-31
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Venez fêter l’arrivée de l’année 2026 avec un somptueux dîner.
Au menu kir du chef, aumonière foie gras aux légumes, assiette aux 2 saumons, trou limousin, rôti de veau orloff, pommes de terre salardaise/ haricots verts, farandole de fromages/salade verte, assortiments de desserts.
La soirée sera animée par un DJ pour danser jusqu’au bout de la nuit. Vous pourrez même deguster de la soupe à l’oignon. .
Salle des fêtes Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 95 03 06
English : Réveillon de la Saint Sylvestre à Saint-Mathieu
German : Réveillon de la Saint Sylvestre à Saint-Mathieu
Italiano :
Espanol : Réveillon de la Saint Sylvestre à Saint-Mathieu
