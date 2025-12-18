Réveillon de la Saint-Sylvestre à Saint-Symphorien Saint-Symphorien

Réveillon de la Saint-Sylvestre à Saint-Symphorien

Réveillon de la Saint-Sylvestre à l’Espace des Moulins à Saint-Symphorien mercredi 31 décembre 2025.

Repas par le maitre restaurateur La Table d’A.S de Surgères

Animation par l’orchestre Calypso

85€ (vins non compris) Enfant 40€

Renseignements & réservations 06.25.14.11.08 .

Route de Niort Saint-Symphorien 79270 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 14 11 08

