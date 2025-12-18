Réveillon de la Saint-Sylvestre à Saint-Symphorien Saint-Symphorien
Réveillon de la Saint-Sylvestre à Saint-Symphorien Saint-Symphorien mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon de la Saint-Sylvestre à Saint-Symphorien
Route de Niort Saint-Symphorien Deux-Sèvres
Tarif : – – 40 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Réveillon de la Saint-Sylvestre à l’Espace des Moulins à Saint-Symphorien mercredi 31 décembre 2025.
Repas par le maitre restaurateur La Table d’A.S de Surgères
Animation par l’orchestre Calypso
85€ (vins non compris) Enfant 40€
Renseignements & réservations 06.25.14.11.08 .
Route de Niort Saint-Symphorien 79270 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 14 11 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Réveillon de la Saint-Sylvestre à Saint-Symphorien
L’événement Réveillon de la Saint-Sylvestre à Saint-Symphorien Saint-Symphorien a été mis à jour le 2025-12-16 par OT Niort Marais Poitevin