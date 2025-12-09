Réveillon de la Saint-Sylvestre à Trélissac Foyer socio-culturel Trélissac

Réveillon de la Saint-Sylvestre à Trélissac

Foyer socio-culturel 827 Rue Eugène Leroy Trélissac Dordogne

2025-12-31

Le Comité des fêtes de Trélissac organise, le mercredi 31 décembre à 20 h, le traditionnel réveillon de la Saint-Sylvestre au foyer socio-culturel. Cette soirée conviviale sera animée par BM ANIM’24 et proposera un dîner élaboré par le traiteur Christophe Orteil.

Le menu débutera avec un kir Celtic et ses amuse-bouche, suivis d’un velouté champêtre et d’un foie gras mi-cuit avec sa sa compotée d’oignons. Les convives poursuivront avec une ballotine de saumon aux asperges, puis un trou normand avant le plat principal un médaillon de veau sauce aux morilles et ses légumes.

La soirée se prolongera avec un méli-mélo de salade et un duo de fromages, une gourmandise norvégienne, la traditionnelle coupe du Nouvel An et un café.

Les vins proposés seront issus du Château Vignal La Brie (Bergerac blanc sec et rosé demi-sec), ainsi que du Monbazillac et du Pécharmant.

Réservation obligatoire ! .

