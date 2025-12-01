REVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE AGDE

Avenue Paul Balmigere Agde Hérault

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2026-01-01

Date(s) :

2025-12-31

Le Comité des fêtes d’Agde et du Cap d’Agde propose une soirée de réveillon avec cotillons & animations toute la nuit .

Venez célébrer la nouvelle année avec le Comité des Fêtes d’Agde et du Cap d’Agde lors d’un dîner dansant.

Réservation Office du tourisme d’Agde, Place de la Belle Agathoise AGDE

Du jeudi 13 novembre au jeudi 29 décembre de 10 h à 12h

#REVEILLON SAINTSYLVESTRE .

Avenue Paul Balmigere Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 01 24 99

English :

The Comité des fêtes d’Agde et du Cap d’Agde is offering a New Year’s Eve party with cotillons & entertainment all night long with Cocktail Music.

L’événement REVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE AGDE Agde a été mis à jour le 2025-11-28 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE