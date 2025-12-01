REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE Albaret-Sainte-Marie
REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE Albaret-Sainte-Marie mercredi 31 décembre 2025.
REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE
La Garde Albaret-Sainte-Marie Lozère
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 22:00:00
fin : 2025-12-31 04:00:00
Date(s) :
2025-12-31
On se retrouve pour un Réveillon de la Saint-Sylvestre inoubliable
Ambiance garantie avec l’orchestre Gilles Saby.
On se retrouve pour un Réveillon de la Saint-Sylvestre inoubliable
Ambiance garantie avec l’orchestre Gilles Saby.
Menu du Réveillon Soupe à l’oignon, dessert du Nouvel An, cotillons, papillotes & chocolat, friandise, coupe de crémant.
Sur réservation. .
La Garde Albaret-Sainte-Marie 48200 Lozère Occitanie +33 6 31 24 39 48
English :
Let’s get together for an unforgettable New Year’s Eve!
Atmosphere guaranteed with the Gilles Saby orchestra.
German :
Wir treffen uns zu einem unvergesslichen Silvesterabend
Garantierte Stimmung mit dem Orchester Gilles Saby.
Italiano :
Unitevi a noi per un Capodanno indimenticabile!
Atmosfera garantita con l’orchestra Gilles Saby.
Espanol :
Acompáñenos en una Nochevieja inolvidable
Ambiente garantizado con la orquesta de Gilles Saby.
L’événement REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE Albaret-Sainte-Marie a été mis à jour le 2025-11-24 par 48-OT Margeride en Gévaudan