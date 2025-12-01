REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE Albaret-Sainte-Marie

REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE

La Garde Albaret-Sainte-Marie Lozère

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : 2025-12-31 22:00:00

fin : 2025-12-31 04:00:00

2025-12-31

On se retrouve pour un Réveillon de la Saint-Sylvestre inoubliable

Ambiance garantie avec l’orchestre Gilles Saby.

Menu du Réveillon Soupe à l’oignon, dessert du Nouvel An, cotillons, papillotes & chocolat, friandise, coupe de crémant.

Sur réservation. .

La Garde Albaret-Sainte-Marie 48200 Lozère Occitanie +33 6 31 24 39 48

English :

Let’s get together for an unforgettable New Year’s Eve!

Atmosphere guaranteed with the Gilles Saby orchestra.

German :

Wir treffen uns zu einem unvergesslichen Silvesterabend

Garantierte Stimmung mit dem Orchester Gilles Saby.

Italiano :

Unitevi a noi per un Capodanno indimenticabile!

Atmosfera garantita con l’orchestra Gilles Saby.

Espanol :

Acompáñenos en una Nochevieja inolvidable

Ambiente garantizado con la orquesta de Gilles Saby.

