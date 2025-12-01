Réveillon de la Saint-Sylvestre La Finette Arbois

Réveillon de la Saint-Sylvestre

La Finette 22 Avenue Pasteur Arbois Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Sur réservation avant le 30.12.25.

Plus d’information à venir !

Le restaurant la Finette

Depuis 1961 La Finette vous accueille pour partir à la découverte des spécialités jurassiennes et francs comtoises. Cette Taverne d’Arbois est devenue une véritable institution en Franche Comté.

L’ambiance est chaleureuse avec des tables en rondins de bois vernis autour d’un tonneau, de grandes tablées et une cave voûtée. Ce décor typique jurassien vous assure un dépaysement entre montagne et vignoble. Vous vous régalerez d’une cuisine régionale accompagnée des crus du Jura.

Ouverture pour les fêtes de fin d’année:

Midi et soir, tous les jours (25 décembre et 1er janvier inclus) .

La Finette 22 Avenue Pasteur Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 06 78 info@finette.fr

English : Réveillon de la Saint-Sylvestre

L’événement Réveillon de la Saint-Sylvestre Arbois a été mis à jour le 2025-11-26 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA