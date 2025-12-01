Réveillon de la Saint Sylvestre Arc-sous-Cicon

Réveillon de la Saint Sylvestre

Salle des Fêtes Arc-sous-Cicon Doubs

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Début : 2025-12-31 19:30:00

fin : 2026-01-01 04:00:00

2025-12-31

A partir de 19h30.

Organisé par l’ES les Fonges.

Soirée inoubliable spécialement pensée pour un public jeune et prêt à faire la fête ! Viens avec ta bande, ton énergie, et ta meilleure humeur pour célébrer l’arrivée de 2026 comme il se doit !

65€ personne pour menu complet et alcool à volonté.

Réservation auprès de Lilian Tyrode et Emile Lallemand. .

Salle des Fêtes Arc-sous-Cicon 25520 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 86 87 71

