Réveillon de la Saint Sylvestre Arc-sous-Cicon mercredi 31 décembre 2025.
Salle des Fêtes Arc-sous-Cicon Doubs
Début : 2025-12-31 19:30:00
fin : 2026-01-01 04:00:00
A partir de 19h30.
Organisé par l’ES les Fonges.
Soirée inoubliable spécialement pensée pour un public jeune et prêt à faire la fête ! Viens avec ta bande, ton énergie, et ta meilleure humeur pour célébrer l’arrivée de 2026 comme il se doit !
65€ personne pour menu complet et alcool à volonté.
Réservation auprès de Lilian Tyrode et Emile Lallemand. .
Salle des Fêtes Arc-sous-Cicon 25520 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 86 87 71
