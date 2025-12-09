Réveillon de la Saint Sylvestre Salle des fêtes Argentonnay

Réveillon de la Saint Sylvestre

Salle des fêtes MOUTIERS-SOUS-ARGENTON Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : 78 – 78 – EUR

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Le comité des fêtes et le foyer des jeunes de Moutiers s’associent pour fêter cette nouvelle année ensemble.

Repas et soirée animée par l’orchestre Révolution.

Soirée réservée aux adultes, uniquement sur réservation. .

Salle des fêtes MOUTIERS-SOUS-ARGENTON Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 51 98 53 cdf.moutierssousargenton@gmail.com

