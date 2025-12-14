Réveillon de la Saint-Sylvestre ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan
Réveillon de la Saint-Sylvestre
ARRAS-EN-LAVEDAN 1 chemin Sarrat Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées
Tarif : 65 – 65 – 65 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Réservation par téléphone.
La soirée sera animée par Volubilis.
+33 6 30 61 00 54
English :
Reservations by telephone.
The evening will be hosted by Volubilis.
