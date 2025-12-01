Réveillon de la Saint Sylvestre Au-404-BR Au 404 BR Saint-Sauveur-d’Aunis

Réveillon de la Saint Sylvestre Au-404-BR

Au 404 BR 2 bis ZA des Beaux Vallons Saint-Sauveur-d’Aunis Charente-Maritime

Tarif : 85 – 85 – 85 EUR

Hors boissons.

Début : 2025-12-31 19:00:00

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31

2025-12-31

2025-12-31

Changez d’année dans une ambiance festive, cosy et chaleureuse Au-404-BR avec un menu spécial Saint Sylvestre..

Sur réservation.

Au 404 BR 2 bis ZA des Beaux Vallons Saint-Sauveur-d’Aunis 17540 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 67 07 91 au404br@gmail.com

English :

Change the year in a festive, cosy and warm atmosphere at Au-404-BR with a special New Year’s Eve menu.

Reservations required.

